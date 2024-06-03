"المالية" تطالب الجهات الحكومية بتقارير للتأكد من "كفاءة الرقابة على الأموال"

ويُعرف الأسلوب الرقابي المباشر بأن تتولى وزارة المالية تطبيق الرقابة المالية على الجهة عبر المراقب المالي للجهة، وأما أسلوب الرقابة الذاتية فيتمثل بأن تكون الجهة مسؤولة عن الرقابة على عملياتها من خلال منسوبيها وفقاً للسياسات والأدوات والإجراءات الرقابية التي تعتمدها الوزارة، وأما أسلوب رقابة التقارير فيتمثل في طلب وزارة المالية تقارير من الجهة ومن ثم تحليلها للتأكد من كفاءة الرقابة المالية للجهة، وأما الأسلوب الأخير المتمثل في الرقابة الرقمية والتقنية، فيتمثل في أن تتولى فيه الوزارة تقييم أنظمة المعلومات وتحليل ومراقبة البيانات للتحقق من كفاءة وفعالية الضوابط الرقابية.