"العقيل": الحالة الجوية غير المستقرة على أجواء المملكة تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم

أوضح محلل الطقس في "الأرصاد" عقيل العقيل أن الحالة الجوية غير المستقرة على أجواء المملكة تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.
ولفت إلى أن شهر أبريل يشهد قمة هطول الأمطار في السنة.
وذكر أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار على جدة يومي الأحد والاثنين، بينما سيكون الهطول على العاصمة الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأشار "العقيل" إلى عاصفة رملية على وادي الدواسر وجنوب غرب منطقة الرياض والطريق الرابط بينهما، وتستمر لليوم الثاني.
وأضاف: هذه العاصفة تكونت مع السحب الركامية الرعدية ويكون معها الرياح الهابطة، وأمس كانت هناك عاصفة رملية حولت النهار إلى ليل.
وأردف: الآن ما زالت هذه العاصفة تؤثر على وادي الدواسر.