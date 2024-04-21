متحدث هيئة النقل: رصد مخالفات المركبات يتم مرة واحدة يوميًا داخل المدن وخارجها

أوضح متحدث هيئة النقل صالح الزويد، اليوم الأحد، مخالفات أنشطة نقل البضائع وتأجير الشاحنات وحافلات النقل الدولي.
وقال "الزويد": إن تلك المخالفات تتمثل في: تشغيل شاحنة دون بطاقة تشغيل أو ببطاقة منتهية أو تشغيل حافلة تخطت عمرها التشغيلي.
وأضاف متحدث هيئة النقل، أن الرصد الآلي للمركبات أسهم في رفع معدلات الامتثال للأنظمة والاشتراطات، بنسبة بلغت 91% في 2023، مقارنة بـ 79% في 2021.
وأفاد بأن رصد مخالفات المركبات يتم مرة واحدة يوميًا داخل المدن وخارجها في المملكة.
كما أكد "الزويد" أن قرار الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات، يستهدف رفع معدل امتثال الشاحنات وتطبيق الاشتراطات الفنية؛ لزيادة مستوى السلامة المرورية وتحسين الخدمات.
وأعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم، بدء تطبيق المرحلة الثالثة من مراحل الرصد الآلي لمخالفات النقل العام، التي ستشمل في هذه المرحلة الشاحنات في النقل العام والخاص، إضافة إلى حافلات النقل الدولي، وذلك في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الأنشطة المشمولة بالرصد الآلي في هذه المرحلة تتضمن: نقل البضائع، وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي، وتأجير الحافلات؛ حيث تهدف من خلالها إلى الحد من عديد من المخالفات، مثل: تشغيل الشاحنات والحافلات دون الحصول على بطاقة تشغيل، أو ببطاقة منتهية الصلاحية.
وأشارت هيئة النقل إلى أن تطبيق الرصد الآلي سيسهم بشكلٍ فعّال في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تحسين مستويات الجودة والأمان في قطاع النقل العام بالمملكة، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لرفع مستوى امتثال الشاحنات والحافلات بالاشتراطات والأنظمة اللازمة.
يُذكر أن الرصد الآلي لمخالفات أنشطة النقل العام اشتمل على ثلاث مراحل، حيث طُبق على سيارات الأجرة في 13 مارس 2022، ومن ثم على حافلات النقل المتخصّص والنقل التعليمي في 1 فبراير من العام الماضي 2023، وأخيراً على الحافلات والشاحنات بدءاً من اليوم 21 أبريل من العام الجاري 2024.