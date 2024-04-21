متحدث هيئة النقل: رصد مخالفات المركبات يتم مرة واحدة يوميًا داخل المدن وخارجها

يُذكر أن الرصد الآلي لمخالفات أنشطة النقل العام اشتمل على ثلاث مراحل، حيث طُبق على سيارات الأجرة في 13 مارس 2022، ومن ثم على حافلات النقل المتخصّص والنقل التعليمي في 1 فبراير من العام الماضي 2023، وأخيراً على الحافلات والشاحنات بدءاً من اليوم 21 أبريل من العام الجاري 2024.