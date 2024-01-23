"التطوع الاحترافي".. مبادرة للنشاط العقاري تنطلق خلال "منتدى مستقبل العقار"

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في النشاط العقاري، ونشر الوعي في أوساط المجتمع العقاري بأهداف ورسالة التطوع الاحترافي، وتمكين الشخصيات الريادية والقيادية في المجتمع العقاري من نقل المعرفة إلى المستفيدين، لتنمية قدراتهم في مختلف المجالات اقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وفي مجالات قطاع الأعمال التي تتقاطع مع العقار والإسكان.