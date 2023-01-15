200 بلاغ خلال 24 ساعة.. "أمانة الباحة" تستعرض جهودها في التعامل مع الأمطار

وأوضح المشرف على التوثيق الإعلامي والتسويق بأمانة الباحة سامي بن حمدان الغامدي؛ أنه جرى التعامل بشكل مباشر مع جميع البلاغات وتوجيه فرق الطوارئ لمواقع تجمعات المياه حسب درجات الأولوية في الأهمية، مشيراً إلى أن الأمانة سيّرت صهاريج شفط مياه الأمطار بالمدن والبلدات والشوارع والطرق العامة، إضافة إلى نشر المضخات الأرضية المتنقلة وتجهيز الآليات والمعدات الخاصة لخدمة المواقع غير المخدومة بشبكة الأمطار، والتنسيق مع إدارة الدفاع المدني في حصر بلاغات الطوارئ والتعامل معها مباشرةً.