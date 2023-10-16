مُنتظر على أحر من الجمر.. "الحصيني": اليوم يحل الوسم "جميل بمطره وجوه ونباته"

وأوضح "الحصيني"؛ أن الوسم نجومه أربعة، هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من الوسم حكماً، مشيراً إلى أن تسمية الوسم تعود إلى أنه يسم الأرض بالاخضرار -إذا بارك الله في مطره-؛ ففيه تنبت الأعشاب المتنوّعة والجميلة وتصلح للرعي وينبت فيه الكمأة "الفقع".