مُنتظر على أحر من الجمر.. "الحصيني": اليوم يحل الوسم "جميل بمطره وجوه ونباته"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن الوسم يحل اليوم الإثنين، مشيراً إلى أنه "جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته ويوازي في شهرته سهيل اليماني".
وأوضح "الحصيني"؛ أن الوسم نجومه أربعة، هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من الوسم حكماً، مشيراً إلى أن تسمية الوسم تعود إلى أنه يسم الأرض بالاخضرار -إذا بارك الله في مطره-؛ ففيه تنبت الأعشاب المتنوّعة والجميلة وتصلح للرعي وينبت فيه الكمأة "الفقع".
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "ينبت إثر مطر هذه الفترة العشب سريعاً وتُربّعُ الأرض مُبكراً، وكون الأجواء معتدلة فهي تساعد على نمو الأعشاب البرية قبل دخول المربعانية".
وتابع: "في الوسم تميل الأجواء للاعتدال نهاراً ثم تعتدل آخره وتميل للبرودة ليلاً ثم تبرد آخره على معظم المملكة؛ حيث تبدأ المنخفضات الجوية بالتقدم نحو الجنوب لترتكز على البحر المتوسط ثم الجزيرة العربية، فيما تتغيّر حركة السحب فنراها تتقدّم من الغرب إلى الشرق تبعاً لحركة التيار النفاث".
وأردف: "ينتظر العرب الوسم على أحر من الجمر، ويعد من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية والخليج، ولا ينافسه إلا أمطار الشتاء، وفيه يستمر زيادة طول الليل على حساب النهار، ومعطيات ومؤشرات الأمطار مبشّرة هذا العام".