"السواحه" يناقش مع عدد من الوزراء الكوريين الشراكة الإستراتيجية

وتناول الاجتماع مناقشة مجال الحكومة الرقمية، ومبادرات تطويع البيانات الضخمة، والتوائم الرقمية، والتقنيات الحديثة لتحقيق النمو والازدهار، بالإضافة إلى دعم الرياديين وفتح الأسواق المشتركة والتكامل والشراكة بين منظومتي ريادة الأعمال الرقمية وتوليد الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.