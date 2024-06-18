حلم الطفولة يتحقق.. "سندس" و"منة" ترويان عن مواقفهما التطوعية في خدمة الحجاج

وتتذكر طالبة التمريض "سندس" حالة إسعافية لحاج أصيب بآلام في صدره، ولم يكن يستطيع وصف أعراضه من شدة الألم، فقامت مع الفريق الطبي بالتعامل مع الحالة الإسعافية، وعمل كل ما تعلمته في مثل هذه الحالات، ومن ثم نقله إلى أقرب مستشفى، حيث كان تشخيصه عبارة عن بداية جلطة، فكُتب لهذا الحاج الحياة بفضل من الله أولًا، ومن ثم بالإسعافات الأولية التي أجريت له.