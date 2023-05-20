الشاعرتان "السيفي" و"الزين" تُشعلان قناديل الشعر في معرض المدينة المنورة للكتاب 2023

وقد غلبت على الأمسية الشعرية نصوص وجدانية، وحملت طابعًا عاطفيًّا باذخًا، منوعةً ما بين نصوص قديمة، وأخرى حديثة حضر فيها الرجل كثيرًا؛ حيث مهدت البدايةَ الفائزةُ بلقب أمير الشعراء (الشاعرة عائشة السيفي) بنص "لبست وجهي"، وتلاه كل من النصوص: أول الشعر ابن الجبال وبنت السهول، وكن خيرًا يا حبيبي، والعائد من الذكرى، ويخجلني، ومنتصف الطفولة منتصف الحب؛ بينما أتحفت الحضورَ الشاعرةُ "الزين" باختيارها لنصوصها: "كان مني، وبعض أهله، وكلي إن عدت إلى كلي، وللشعر أنثى، وابن المجاز، وما أجملك".