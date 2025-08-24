"مركز البنية التحتية بالرياض": استقبال الاتصالات على الرقم الموحد 19989 على مدار 24 ساعة

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن استقبال الاتصالات على الرقم الموحد (19989) على مدار 24 ساعة؛ لتعزيز التواصل مع المستفيدين من سكان وزوار المنطقة، وتوفير قناة معتمدة لتوفير المعلومات المعتمدة والموثوقة، وتقديم استجابة سريعة على مدار اليوم، بما يلبي تطلعاتهم ويسهم في زيادة رضاهم.