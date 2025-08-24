"مركز البنية التحتية بالرياض": استقبال الاتصالات على الرقم الموحد 19989 على مدار 24 ساعة

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن استقبال الاتصالات على الرقم الموحد (19989) على مدار 24 ساعة؛ لتعزيز التواصل مع المستفيدين من سكان وزوار المنطقة، وتوفير قناة معتمدة لتوفير المعلومات المعتمدة والموثوقة، وتقديم استجابة سريعة على مدار اليوم، بما يلبي تطلعاتهم ويسهم في زيادة رضاهم.
وتشمل الخدمات التي يقدمها المركز من خلال الاتصالات على الرقم الموحد استقبال البلاغات على أعمال البنية التحتية المخالفة لمعايير كود مشاريع البنية التحتية، والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالمركز وأعماله في المنطقة بجميع محافظاتها، إضافة إلى تلقي المقترحات لرفعها ودراستها، وتقديم الدعم الفني اللازم.
ويوفر المركز عددًا من قنوات التواصل الأخرى إلى جانب الرقم الموحد، والتي تتيح للسكان والزوار الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة، وتشمل الموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني (info@ripc.gov.sa)، إضافةً إلى تطبيق الهواتف الذكية، بما يسهم في تعزيز التواصل وتسهيله للمستفيدين من خلال قنوات متنوعة.