في سهرة رمضانية.. "سارة بنت خالد" ترعى السحور الخيري بجمعية "إنسان"

بدأ الحفل بكلمة للدكتورة شعيع بنت مهل العتيبي مساعد المدير العام لخدمات المستفيدين بالجمعية أكدت خلالها أنه لا غرابة أن يصبح العمل الخيري والاجتماعي ديدن أهل هذه البلاد وفطرتهم التي نشأوا عليها دعمًا ومؤازرة وتكاتفًا لدعم مختلف ميادين العمل الخيري، وفي مقدمتهم الأيتام والبرامج الخدمية والتمكينية التي تقدم لهم لتحسين جودة حياتهم؛ ليكونوا عناصر فاعلة ومنتجة بالمجتمع، وذلك من خلال الجودة والتميز في تقديم الخدمات.