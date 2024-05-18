شاهد من ماليزيا.. طالبتان من تعليم الطائف تحصدان الذهب والفضة في "⁧‫آيتكس 24"

وهنّأ المديرُ العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الطالبتَيْن: "لمياء عبدالعزيز، ولانا ماجد"، مثمنًا جهودَ أسر الطالبات ومدارسهنّ ومكاتب التعليم في الوصول بهم لمنصات التكريم وتحقيق التميز والإنجاز، مشيدًا بالجهود المبذولة من الشؤون التعليمية - إدارة تنمية القدرات بقسم الموهوبين - بالوصول بالطالبات لمنصات التكريم وتمثيل الوطن خير تمثيل.