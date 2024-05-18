شاهد من ماليزيا.. طالبتان من تعليم الطائف تحصدان الذهب والفضة في "⁧‫آيتكس 24"

حصدت طالبتان من الإدارة العامة للتعليم بالطائف جائزتَيْن في منافسات معرض "آيتكس 2024" في كوالالمبور بماليزيا.
وفازت الطالبة "لميا عبدالعزيز العتيبي" من مدارس الأندلس الأهلية بالجائزة الكبرى "الميدالية الذهبية"، بينما حصدت الطالبة "لانا ماجد المالكي" من مدارس الجيل الثانوية الميدالية الفضية في معرض "itex 24" للاختراعات والابتكارات والتكنولوجيا في ماليزيا.
وهنّأ المديرُ العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الطالبتَيْن: "لمياء عبدالعزيز، ولانا ماجد"، مثمنًا جهودَ أسر الطالبات ومدارسهنّ ومكاتب التعليم في الوصول بهم لمنصات التكريم وتحقيق التميز والإنجاز، مشيدًا بالجهود المبذولة من الشؤون التعليمية - إدارة تنمية القدرات بقسم الموهوبين - بالوصول بالطالبات لمنصات التكريم وتمثيل الوطن خير تمثيل.
وأكّد "الغامدي" أنّ هذه الإنجازات تُضَاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حقّقها تعليم الطائف في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.