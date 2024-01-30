"أرامكو" تتلقى توجيهاً بالمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يومياً

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهاً من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يومياً.