رئيس الوزراء الصومالي يزور معرض "إغاثي الملك سلمان" ويطّلع على 24 مشروعًا

قام رئيس مجلس الوزراء في جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري، يرافقه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد أمس الأول، بزيارة معرض مركز الملك سلمان للإغاثة المصاحب لتدشين مشاريعه الإغاثية والإنسانية في جمهورية الصومال الفيدرالية.
واطلع الجميع عبر الشاشات المرئية والكتيبات التعريفية على برامج المركز ومشاريعه الإغاثية والإنسانية المنفذة في الصومال التي بلغت 24 مشروعًا في قطاعات الأمن الغذائي والصحي والتعليمي والمياه والإصحاح البيئي، بقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين للمركز.