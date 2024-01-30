رئيس الوزراء الصومالي يزور معرض "إغاثي الملك سلمان" ويطّلع على 24 مشروعًا

قام رئيس مجلس الوزراء في جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري، يرافقه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد أمس الأول، بزيارة معرض مركز الملك سلمان للإغاثة المصاحب لتدشين مشاريعه الإغاثية والإنسانية في جمهورية الصومال الفيدرالية.