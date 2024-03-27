"طبية جامعة الملك سعود" تحصد جائزتين بمجال الرعاية الصحية على مستوى آسيا

وبيّن أن المدينة الطبية الجامعية تضم مركزين جامعيين هما: المركز الجامعي للأورام، ومركز المهارات والمحاكاة الصحية.. إلى جانب 9 مراكز تميز، هي: مركز الملك فهد لطب وجراحة القلب، ومركز طب الأسرة الجامعي، والمركز الجامعي للسكري، ومركز جراحة المناظير، ومركز الملك عبدالله التخصصي للأذن، ومركز الطب الرياضي، ومركز الأمير نايف للأبحاث الصحية، والمركز الجامعي لطب وأبحاث النوم، والمركز الوطني للوفاة المفاجئة "حياة"؛ الذي يهدف إلى دراسة وعلاج مسببات الوفاة المفاجئة في المملكة، ويعمل بها كوادر طبية مؤهلة ذوو خبرات عالية في مجال الخدمات الصحية، والتدريب الطبي، والبحث العلمي، ومزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة التي أهّلتها لإجراء مختلف العمليات الدقيقة.