14 فرصة عقارية بمزاد "دوم" الإلكتروني

تعلن شركة العنوان العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ/وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "دوم" الإلكتروني وذلك يوم الثلاثاء 2 ديسمبر الساعة 10 صباحًا إلى الخميس 4 ديسمبر من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 7:15 مساءًا عبر منصة "مباشر للمزادات"
يعرض المزاد 14 فرصة استثمارية واعدة في مواقع استراتيجية في أهم المدن والأحياء المميزة في مدينتي عفيف والدوادمي
وتقع العقارات المطروحة بالقرب من طرقٍ رئيسيةٍ ومرافق خدمية؛ ما يُعزِّز قيمتها السوقية ويجعلها مناسبةً للتطوير أو الاستثمار طويل الأجل، بما يواكب توجُّهات التنمية العقارية في عفيف والدوادمي.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للمستثمرين والمهتمين الباحثين عن عقارات وفرص استثمارية نوعية في مواقع ذات إمكانات نمو عالية. كما ترحب "العنوان العقارية" بتلقي استفسارات المهتمين عن العقارات المعروضة من خلال الاتصال على الرقم التالي: 0537788872