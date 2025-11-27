14 فرصة عقارية بمزاد "دوم" الإلكتروني

تعلن شركة العنوان العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ/وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "دوم" الإلكتروني وذلك يوم الثلاثاء 2 ديسمبر الساعة 10 صباحًا إلى الخميس 4 ديسمبر من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 7:15 مساءًا عبر منصة "مباشر للمزادات"