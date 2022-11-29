أمير الشرقية يرعى إطلاق خطة لمعالجة التشوه البصري خلال 90 يومًا

وتطرق أمير المنطقة للمباني التي تسبب تشوه بصري في الطرق، وقال: هناك بعض المنشآت مملوكة لرجال أعمال أو مواطنين، يشوبها بعض القصور في مظهرها، والواجب أن يبادروا لتحسين هذا المشهد كلً بحسب استطاعته، مع دعمهم ومساعدتهم لمعالجة هذه التشوهات وأن يعطوا فرصة على حسب قدراتهم وإمكانياتهم، مع ضرورة أن يكون هناك خارطة عمل لدى الأمانة لكل من يريد أن يرمم أحد المباني أو يساهم في معالجة التشوهات البصرية العائدة ملكيتها له، بالإضافة لدعمهم بالمشورة دون مقابل ليستطيعوا أن يقوموا بما هو مطلوب منهم.