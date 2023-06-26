رئيس أرامكو: أساسيات سوق النفط ستظل قوية لبقية العام الحالي

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر اليوم: إن أساسيات سوق النفط العالمية من المتوقع أن تظل قوية لبقية العام الحالي، بدعم من قوة الطلب من بلدان نامية خاصة الصين والهند.
وأضاف خلال مؤتمر آسيا للطاقة: "بشكل عام، نعتقد أن أساسيات سوق النفط ستظل قوية لبقية العام".
وتابع: "على الرغم من مخاطر الركود في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ فإن اقتصادات الدول النامية -لا سيما الصين والهند- تؤدي إلى نمو قوي للطلب على النفط بأكثر من مليوني برميل يوميًّا هذا العام"؛ بحسب "رويترز".
وأضاف أنه على الرغم من أن الصين تواجه عراقيل اقتصادية؛ فإن قطاعي النقل والبتروكيماويات ما زالا يبديان مؤشرات على نمو الطلب.