رئيس أرامكو: أساسيات سوق النفط ستظل قوية لبقية العام الحالي

وتابع: "على الرغم من مخاطر الركود في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ فإن اقتصادات الدول النامية -لا سيما الصين والهند- تؤدي إلى نمو قوي للطلب على النفط بأكثر من مليوني برميل يوميًّا هذا العام"؛ بحسب "رويترز".