وطنية مؤهلة ومدربة.. 500 كوادر أمن مدنية لخدمة قاصدي الحرم في رمضان

حرصت وكالة شؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على توفير أكثر من (500) فرد أمني مدني لخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك للمحافظة على المداخل الرئيسية، ولمتابعة سير تنظيم الحشود وإدارتها والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، وتهيئة جميع الممرات المؤدية إلى صحن الطواف، لاستقبال المعتمرين منذ الوصول حتى الحصول على الخدمة، بدءًا من ساحات وأبواب المسجد الحرام وتوجيههم بالشكل الصحيح حتى خروجهم، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.