إنزال 16 راكبًا باكستانيًّا من طائرة متجهة إلى السعودية.. لهذا السبب

وأفادت التقارير الباكستانية بأن مسؤولي التحقيقات استجوبوا الركاب المشتبه بهم في التسول، وأكدوا أنهم كانوا مضطرين لتسليم نصف ما يجمعونه من التسول لأشخاص يُنظّمون سفرهم، وأشاروا إلى أنه كان من المفترض عودتهم مع انتهاء صلاحية تأشيراتهم.