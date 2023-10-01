إنزال 16 راكبًا باكستانيًّا من طائرة متجهة إلى السعودية.. لهذا السبب

أعلنت السلطات الأمنية الباكستانية اعتقال 16 مسافرًا باكستانيًّا في مطار مدينة ملتان؛ وذلك بتهمة استغلالهم تأشيرات العمرة للسفر إلى السعودية بهدف التسول.
وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الباكستاني بأنه تم تنزيل الركاب من داخل الطائرة بعد الحصول على معلومات مؤكدة حول وجود مجموعة من 16 مسافرًا، هم طفل و11 امرأة و4 رجال، يعتزمون الذهاب إلى السعودية لممارسة التسول مستغلين تأشيرات العمرة.
وأفادت التقارير الباكستانية بأن مسؤولي التحقيقات استجوبوا الركاب المشتبه بهم في التسول، وأكدوا أنهم كانوا مضطرين لتسليم نصف ما يجمعونه من التسول لأشخاص يُنظّمون سفرهم، وأشاروا إلى أنه كان من المفترض عودتهم مع انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تم تسليم المشتبه بهم للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.