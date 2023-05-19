بفارق 20:57 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه.. "الراجحي" يتصدر سباق ثاني أيام رالي تبوك- نيوم

سجَّل السائق السعودي يزيد الراجحي وملّاحه الألماني تيمو غوتشالك اليوم، الفوز بالمرحلة الخاصة الأولى (تبوك) بطول 205 كيلومترات من رالي تبوك- نيوم، الذي يُشكِّل الجولة الثانية من بُطولة السعودية تويوتا للراليات 2023، بفارق 20:57 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه.
وأنهى "الراجحي" المرحلة بتوقيت 1:58:75 ساعة، في سيارة تويوتا "هايلوكس"، مُجتازًا تضاريس صحراوية متنوعة، دون مواجهة أي مشكلات قائلاً: "لقد كان يومًا جيدًا، وسار كل شيءٍ على ما يُرام، قدَّم تيمو عملًا رائعًا، كما الحال دائمًا، وقد افتتحنا المرحلة واستمتعنا بها. لقد ضغطنا؛ لأننا نريد الفوز في كل مرحلة، بعد غيابي عن رالي حائل بسبب الإصابة، كانت مرحلةً سريعةً وزلقةً في بعض الأماكن".
وفاز الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي على شقيقه سُلطان ليفوز بالمرحلة في فئة الدراجات النارية، بفارق 3:04 دقائق، ويتصدَّر الترتيب العام للفئة بفارق 1:52 دقيقة، وحلّ الدرّاج السعودي مشعل الغنيم في المركز الثالث، يُنافس هذا الثلاثي على الفوز، حيث يتقدمون بفارقٍ جيد عن الدرّاج السعودي بدر الحمدان في المركز الرابع.
وقال محمد البلوشي: "استغرق الأمر منا لإنهاء المرحلة من 30 إلى 40 كيلومترًا للوصول إلى المستوى المنشود، عرفتُ أن المهمة كانت تتمثل في اللحاق بالمتسابقين في الأمام، وحققت وقتًا جيدًا، كان هدفي المشاركة بالرالي وتسجيل أوقات جيدة واكتساب الخبرة والاستفادة من هذا الحدث الرائع حققتُ وأخي المركزين الأول والثاني، وهذا إنجازٌ رائع".
وأضاف: "كانت مرحلة اليوم جميلةً ومتوازنةً، مع الكثير من مهام الملاحة، من أجمل المراحل منذ انطلاق البطولة انطلقتُ أولًا وافتتحت المرحلة وحافظت على الصدارة حتى آخر 20 كيلومترًا، عندما وصل إليّ علي محمد وسلطان البلوشي، وسرنا قُرب بعضنا في آخر 20 كيلومترًا، آمل أن أبدأ في المركز الثالث، وهذا يُناسبني حيث سينطلقان أولًا، لدي فرصة للحاق بهما".
وكانت السائقة السعودية دانيا عقيل، في سيارة كان – أم "مافريك أكس 3"، أقرب منافسي يزيد في فئة السيارات، كما تتصدر فئة "تي 3" للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية، احتل السائق السعودي صالح السيف المركز الثالث في الترتيب العام والثاني في فئة "تي 3"، وأنهى السائق السعودي خالد الفريحي اليوم في المركز الرابع في الترتيب العام.
وقالت دانيا: "كانت مرحلةً جميلة حقًا مع مناظر رائعة، وكانت الملاحة جيدة، نحن في المركز الثاني، وهذا ليس سيئًا".
من ناحيته، قال صالح: "لقد كانت مرحلةً ممتعةً ومتطلبةً على صعيدَي القيادة والملاحة، ما أعطانا ميزةً مع خبرتنا في الراليات خاصة في رالي داكار تعطل أحد المحورين في الخلف، لذلك قُدنا بحذرٍ حتى النهاية سجلنا وقتًا جيدًا، ونسعى غدًا لتقليص الفارق إلى المركز الثاني، هدفنا إنهاء الرالي في المركز الثلاثة الأولى في الترتيب العام".
وأشار خالد الفريحي إلى أنه في المركز الرابع وكل شيءٍ سار على ما يرام، لكن يبدو أن هنالك خللًا في المحرك.
وفي ذات السياق، أنهى السائق الإماراتي خالد الجافلة في المركز الخامس، متقدمًا على السائق السعودي عبدالعزيز اليعيش، المتصدر الحالي للبطولة، وأنهت السائقة السعودية مها الحملي المرحلة في المركز العاشر، والأول في فئة "تي 4" للسيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري، في سيارة كان – أم.
واضطر السائق السعودي عبدالله الشقاوي للانسحاب في طريقه لخطّ بداية المرحلة؛ بسبب عطلٍ في علبة التروس سيارته الخفيفة كان – أم، ولن يُواصل الرالي.
وعانى الدرّاج السعودي هيثم التويجري من مشكلات تقنية في درّاجته رُباعية العجلات ياماها "رابتور"، علمًا بأنه كان متصدرًا لفئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز"، ما فتح الباب لمُواطنه هاني النومسي للصعود للصدارة، يتبعه مواطنه عبدالعزيز العطوي، وقال هاني: "مرحلة جميلة ومناظر طبيعية رائعة، سارَ يومنا بشكلٍ مثالي، إنما كان المسار صعبًا، نحن سعداء بتصدرنا الفئة".
يُذكر أن الرالي يقام بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبالشراكة مع الشريك الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات، والشريك الاستراتيجي بنك الاستثمار السعودي، وسيجتازُ المُشاركون غدًا (السبت) مرحلة خاصة بطول 136 كيلومترًا، بعدها يعود المُشاركون إلى تبوك، حيث سينتهي الرالي بإقامة مؤتمرٍ صحفي للفائزين، الساعة الخامسة والنصف مساءً، يتبعه حفل التتويج وتوزيع الجوائز في مدينة الملك خالد الرياضية يبدأ الساعة الثامنة ليلًا.
وفيما يلي الترتيب العام بعد نهاية المرحلة الخاصة الأولى رالي تبوك- نيوم 2023:
1- يزيد الراجحي (السعودية)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) - تويوتا "هايلوكس"2:01:39 ساعتان
2- دانيا عقيل (السعودية)/ تايي بيري (ألمانيا) كان – أم "مافريك أكس 3"2:21:07 ساعتان
3- صالح السيف (السعودية)/ إيغور أوخوتنيكوف - كان – أم "مافريك أكس 3"2:22:36 ساعتان
4- خالد الفريحي (السعودية) سيباستيان ديلاوناي (فِرنسا) – نيسان 2:26:30 ساعتان
5- خالد الجافلة (الإمارات)/ علي ميرزا (الإمارات) – كان – أم "مافريك أكس 3"2:29:53 ساعتان
6- عبدالعزيز اليعيش (السعودية)/ عمر اللاحم (السعودية) – نيسان2:32:11 ساعتان
7- حمد الحربي (السعودية)/ أليكساندر أليكسيف - كان – أم "مافريك أكس 3"2:37:12 ساعتان
8- عويد الرمالي (السعودية)/ خالد الرمالي (السعودية) – نيسان 2:39:34 ساعتان
9- متعب القنون (السعودية)/ مرضي الشمري (السعودية) – نيسان2:45:10 ساعتان
10- مها الحملي (السعودية)/ دميترو تسيرو (أوكرانيا) - كان – أم "مافريك أكس آر أس توربو" 2:49:11 ساعتان
فئة الدرّاجات النارية:
الدرّاج والدرّاجة والتوقيت
1- محمد البلوشي (الإمارات) – كاي تي أم "450"3:01:30 ساعات
2- سلطان البلوشي (الإمارات) - كاي تي أم "450"3:03:32 ساعات
3- مشعل الغنيم (السعودية) - بيتا "430 آر آر"3:11:32 ساعات
4- بدر الحمدان (السعودية) - ياماها "دبليو آر 450 أف"3:21:18 ساعات
5- عبدالحليم المغيرة (السعودية) - كاي تي أم "450"3:21:27 ساعات
6- إيهاب الحكيم (السعودية) – ياماها "دبليو آر 450 أف"3:24:19 ساعات
7- فيليب ويلسون (السعودية) - كاي تي أم "500"3:26:59 ساعات
8- خالد الفلاسي (الإمارات) – هاسكفارنا "أف إي 450"3:35:26 ساعات
9- إبراهيم بقلة (الإمارات) - هاسكفارنا "أف إي 450"3:40:46 ساعات
10- محمد الكعبي (قطر) - كاي تي أم "450"4:13:03 ساعات
11- محمد المنزوري (السعودية) - كاي تي أم "500"4:41:26 ساعات
12- عبدالرحمن العبداللطيف (السعودية) – هوندا "سي آر أف 450"8:45:24 ساعات
وفيما يلي ترتيب فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز":
1- هاني النومسي (السعودية) - ياماها "رابتور 700"3:57:14 ساعات
2- عبدالعزيز العطوي (السعودية) - ياماها "رابتور 700"4:40:29 ساعات