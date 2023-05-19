بفارق 20:57 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه.. "الراجحي" يتصدر سباق ثاني أيام رالي تبوك- نيوم

وأنهى "الراجحي" المرحلة بتوقيت 1:58:75 ساعة، في سيارة تويوتا "هايلوكس"، مُجتازًا تضاريس صحراوية متنوعة، دون مواجهة أي مشكلات قائلاً: "لقد كان يومًا جيدًا، وسار كل شيءٍ على ما يُرام، قدَّم تيمو عملًا رائعًا، كما الحال دائمًا، وقد افتتحنا المرحلة واستمتعنا بها. لقد ضغطنا؛ لأننا نريد الفوز في كل مرحلة، بعد غيابي عن رالي حائل بسبب الإصابة، كانت مرحلةً سريعةً وزلقةً في بعض الأماكن".