محليات
"الضمان الصحي" يكشف عن أرقام مركز الاتصال الموحد خلال سبتمبر
قال: استقبلنا 3603 طلبات تطبيق ضمان و52707 لمركز الاتصال
كشف مجلس الضمان الصحي عن أرقام الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال شهر سبتمبر المنتهي من خلال مركز الاتصال الموحد.
وأوضح المجلس أن المركز استقبل خلال شهر سبتمبر 3603 طلبات تطبيق ضمان، و52707 طلبات لمركز الاتصال.
وأضاف في "إنفوجرافيك" على حسابه في "إكس"، أن المركز أجرى 69613 مكالمة صادرة ومتسلمة، وحقّق 7292 طلب CRM و3443 طلب وسائل التواصل الاجتماعي و3062 طلب البريد الإلكتروني الموحد.