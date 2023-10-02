"الضمان الصحي" يكشف عن أرقام مركز الاتصال الموحد خلال سبتمبر

وأضاف في "إنفوجرافيك" على حسابه في "إكس"، أن المركز أجرى 69613 مكالمة صادرة ومتسلمة، وحقّق 7292 طلب CRM و3443 طلب وسائل التواصل الاجتماعي و3062 طلب البريد الإلكتروني الموحد.