رفعًا للكفاءة التشغيلية وتحسينًا للمخرجات التعليمية.. ضم عدد من المدارس في تعليم الليث

وأشار "العاقل" إلى أن القرار تَضَمن تأمين وسيلة نقل مدرسي لطلاب المدارس المضمومة، وتوجيه معلميها وفق الاحتياج التعليمي والموازنة حسب الأنظمة والتعليمات والاستفادة من المباني الحكومية للمدارس المضمومة، وإيقاف الميزانية التشغيلية للمدارس المضمومة، وإعادة احتساب ميزانية المدارس المضمومة إليها؛ على أن تتولى الشؤون الإدارية والمالية في الإدارة استلام العهد والسجلات والأختام، وتكليف حراس المدارس بالاستمرار في المدارس المضمومة حتى استلام كل العُهَد.