"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل المهد ووادي الفرع والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الحناكية والمهد، ورياحًا شديدة على الرايس وينبع حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.