"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وعسير وجازان ونجران وحائل والباحة والقصيم.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل المهد ووادي الفرع والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الحناكية والمهد، ورياحًا شديدة على الرايس وينبع حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل رهاط ومدركة والكامل والعاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى والعرضيات، وأمطارًا غزيرة على الطائف، وأمطارًا متوسطة على بني يزيد ويلملم وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل البرك والقحمة، وأمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة أبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة حائل أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الزلفي والغاط والمجمعة ورماح وشقراء والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والرياض وثادق وحريملاء وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.