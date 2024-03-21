بهدف دعم الكفاءات.. "أمانة الرياض" تطلق فعاليّة "أطباق سعودية" في 3 مواقع متفرقة

ويُعد استقبال زوار الفعاليّة في ثلاث حدائق بهدف إشراك السكان، وسيكون الاستقبال في حديقة حطين 2 يوم الخميس 21 مارس، وفي حديقة السنابل في العزيزية يوم الجمعة 22 مارس، بالإضافة إلى حديقة ارام في إشبيلية يوم السبت 23 مارس، وذلك من الساعة 9:30 مساءً وحتى الساعة 1:30 صباحًا؛ وسط أجواء رمضانية تتسم بروح المشاركة المجتمعية.