بهدف دعم الكفاءات.. "أمانة الرياض" تطلق فعاليّة "أطباق سعودية" في 3 مواقع متفرقة

أطلقت أمانة منطقة الرياض فعاليّة "أطباق سعودية" في ثلاثة مواقع متفرقة في مدينة الرياض، انطلاقًا من دعم الكفاءات، وإثراء الإمكانات الوطنية، وتتضمن "أطباق سعودية" مشاركات إبداعية في مجالات الفنون، والتراث، والثقافة، وأنشطة نوعية.
ويُعد استقبال زوار الفعاليّة في ثلاث حدائق بهدف إشراك السكان، وسيكون الاستقبال في حديقة حطين 2 يوم الخميس 21 مارس، وفي حديقة السنابل في العزيزية يوم الجمعة 22 مارس، بالإضافة إلى حديقة ارام في إشبيلية يوم السبت 23 مارس، وذلك من الساعة 9:30 مساءً وحتى الساعة 1:30 صباحًا؛ وسط أجواء رمضانية تتسم بروح المشاركة المجتمعية.
ودعت الأمانة سكان وزوار الرياض إلى المشاركة في الفعاليّة، وذلك في مجتمع بهيج يدعم الأسر المنتجة والمتاجر الوطنية الناشئة، وذلك في إطار دورها وجهودها كجهة فاعلة في التمكين والتنمية الهادفة إلى التركيز على المستفيدين.
وأطلقت أمانة الرياض الفعاليّة؛ تحقيقًا لاستراتيجيتها في تعزيز الشراكة بين الأمانة والمجتمع من أجل الوصول إلى مجتمع حيوي نابض بالحياة.