محليات
"طيران الرياض" يكشف عن الزي الرسمي لطاقم الضيافة الشهر المقبل
يُتوقع أن يكشف "طيران الرياض السعودي" نهاية الشهر المقبل، عن الزي الرسمي لطاقم الضيافة الجوية، قبل أن تطلق الشركة السعودية رحلاتها التجريبية في شهر سبتمبر المقبل.
واختارت شركة طيران الرياض، مصمم الأزياء السعودي المشهور عالميًّا آشي؛ لتصميم وإنشاء أول خط أزياء لطاقم الضيافة الجوية، ويُنتظر أن يتم الكشف عنه في أسبوع الموضة في باريس الذي يقام نهاية يونيو المقبل.
وبحسب البيانات التي كشف عنها المسؤولون في طيران الرياض؛ سيتم إطلاق أول رحلاتها في عام 2025.