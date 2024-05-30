"طيران الرياض" يكشف عن الزي الرسمي لطاقم الضيافة الشهر المقبل

يُتوقع أن يكشف "طيران الرياض السعودي" نهاية الشهر المقبل، عن الزي الرسمي لطاقم الضيافة الجوية، قبل أن تطلق الشركة السعودية رحلاتها التجريبية في شهر سبتمبر المقبل.