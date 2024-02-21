سمو محافظ الأحساء يفتتح معرض المخطوطات والوثائق الأحسائية الأول

وتجول سموّه في المعرض الذي يحتوي على عددٍ كبير من المخطوطات والوثائق المتنوعة، حيث شارك في المعرض أكثر من ثلاثين مشاركًا توزعت مشاركاتهم على مخطوطات في التفسير والحديث والفقه والطب والفلك والتاريخ، أما الوثائق التي بلغ عددها أكثر من ثلاثمائة وثيقة، فقد تنوعت بين الوثائق الشرعية كالمبايعة، والوصية والأوقاف، ووثائق تجارية من بيع وشراء اللؤلؤ والأحجار الكريمة ومن سداد دين وأجرة، كما احتوى المعرض على عددٍ من المراسلات من أبرزها مراسلات أئمة الدولة السعودية الثانية مثل الإمام تركي بن عبدالله، والإمام فيصل بن تركي، ومراسلات حكام الدولة السعودية الثالثة، وجاء من بين الوثائق وثيقة وقفية للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله حيث أوقف كتاب منهاج السنة لابن تيمة على الشيخ أحمد بن عبداللطيف الملا، إضافةً لاحتوائه على وثائق لعدد من أصحاب السمو من آل جلوي آل سعود كمشاركة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود، والأميرة الدكتورة جواهر بنت عبدالمحسن آل جلوي آل سعود ، وقد دعت اللجنة العلمية للمعرض إلى إنشاء مركز وطني حضاري يعنى بالمخطوطات والوثائق الأحسائية لحفظها وصيانتها.