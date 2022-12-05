"رياضة المحركات السعودية" تفوز بجائزة أفضل جهة مروِّجة لعام 2022 في حفل "أوتو سبورت"

وأردف سموه: "في الوقت الذي تصل فيه نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا لـ70٪ من إجمالي سكان السعودية، نسعى إلى تسخير قوة رياضة المحركات لمواصلة بناء إرث رياضي وثقافي من خلال غرس شغف طويل الأمد في شبابنا لمختلف مكونات رياضة المحركات، سواء كان ذلك من حيث القيادة أو الهندسة أو التسويق، وفتح المجال أمام شبابنا وشاباتنا لعالم حقيقي حافل بالفرص. ومن شأن هذه الجائزة أن تعزز التزامنا وشغفنا بترسيخ مكانة السعودية بوصفها موطنًا لرياضة المحركات في منطقة الشرق الأوسط".