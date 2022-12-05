"رياضة المحركات السعودية" تفوز بجائزة أفضل جهة مروِّجة لعام 2022 في حفل "أوتو سبورت"

حصدت شركة رياضة المحركات السعودية جائزة أفضل جهة مروِّجة في رياضة المحركات لعام 2022 خلال حفل توزيع جوائز "أوتو سبورت" المرموقة لعام 2022، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن مساء أمس. وتسلم الجائزة الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية.
ويحتفي الحدث السنوي المرموق بأهم الإنجازات في عالم رياضة المحركات. وتعد جائزة أفضل جهة مروجة في رياضة المحركات فئة جديدة تمامًا للجائزة، وتمت إضافتها هذا العام للمرة الأولى.
وجاءت الجائزة تتويجًا لإنجازات شركة رياضة المحركات المتعددة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، التي شهدت استضافة الشركة المروجة سباقَين للجائزة الكبرى للفورمولا 1، إلى جانب سلسلة الفورمولا إي وإكستريم إي، علاوة على رالي داكار السعودية ونهائيات موسم كأس العالم للسيارات السياحية.
وفي كلمته خلال الحفل قال الأمير خالد بن سلطان: "يشرفني أن أتسلم هذه الجائزة بالنيابة عن جميع العاملين في شركة رياضة المحركات السعودية. وتُعد هذه الجائزة انعكاسًا لرحلة التحول التي تعيش تفاصيلها السعودية حاليًا على الأصعدة كافة، الرياضية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية".
وأضاف: "وبهذه المناسبة أود أيضًا أن أشكر جميع أفراد أسرة رياضة المحركات العالمية على إيمانهم وثقتهم بنا".
وتابع سموه: "في غضون عام واحد واصلت شركة رياضة المحركات السعودية نموها؛ لتصبح إحدى كبرى الجهات المروجة في العالم لأحداث رياضة المحركات الدولية الكبرى. وخلال العام الماضي استضفنا رالي داكار السعودية، وأول بطولة لرياضة السيارات الكهربائية على الطرق الوعرة (إكستريم إي)، وسلسلة الفورمولا إي الثورية، والجولة الختامية لموسم كأس العالم للسيارات السياحية، وسباقَين متتاليَين لقمة رياضة السيارات الفورمولا 1".
وأردف سموه: "في الوقت الذي تصل فيه نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا لـ70٪ من إجمالي سكان السعودية، نسعى إلى تسخير قوة رياضة المحركات لمواصلة بناء إرث رياضي وثقافي من خلال غرس شغف طويل الأمد في شبابنا لمختلف مكونات رياضة المحركات، سواء كان ذلك من حيث القيادة أو الهندسة أو التسويق، وفتح المجال أمام شبابنا وشاباتنا لعالم حقيقي حافل بالفرص. ومن شأن هذه الجائزة أن تعزز التزامنا وشغفنا بترسيخ مكانة السعودية بوصفها موطنًا لرياضة المحركات في منطقة الشرق الأوسط".
وسوف تستضيف السعودية النسخة الـ45 لرالي داكار السعودية 2023، أكبر التحديات في عالم رياضة المحركات والرالي الأعرق والأصعب في العالم، الذي يعود للمملكة للعام الرابع على التوالي، وتتولى شركة رياضة المحركات السعودية تنظيمه خلال الفترة من 31 ديسمبر إلى 15 يناير 2023.