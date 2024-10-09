إطلاق برنامج "تمكين" لتمديد السداد لـ30 عاماً لمستفيدي "سكني"

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي، إطلاق برنامج "تمكين"، الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لمستفيدي برنامج "سكني" تمديد فترة سداد التمويل العقاري إلى 30 عاماً.
ويأتي برنامج "تمكين" في إطار الجهود المتواصلة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، لتعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين وتوفير حلول ومزايا تمويلية مبتكرة تُلبي احتياجاتهم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، إن برنامج "تمكين" يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الجهات التمويلية المعتمدة، لتوفير مزايا تمويلية إضافية تلبي تطلعات المستفيدين من برنامج "سكني"، ويهدف إلى تعزيز فرص تملك المستفيدين وتوفير حلول ومزايا تمويلية وسكنية متكاملة تتناسب مع قدراتهم المالية لتملك السكن الملائم.