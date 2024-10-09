إطلاق برنامج "تمكين" لتمديد السداد لـ30 عاماً لمستفيدي "سكني"

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، إن برنامج "تمكين" يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الجهات التمويلية المعتمدة، لتوفير مزايا تمويلية إضافية تلبي تطلعات المستفيدين من برنامج "سكني"، ويهدف إلى تعزيز فرص تملك المستفيدين وتوفير حلول ومزايا تمويلية وسكنية متكاملة تتناسب مع قدراتهم المالية لتملك السكن الملائم.