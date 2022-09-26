الرئيس التنفيذي لـ"وسط جدة": 75 مليار ريال تكلفة المشروع.. وليس هناك "نزع ملكيات"

أكد الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة، المهندس أحمد بن عبدالعزيز السليم، ضمن جلسة حوارية بالمنتدى المصاحب لمعرض مشاريع مدن متميزة في عهد خادم الحرمين، بعنوان "نظرة عامة على المشاريع الرئيسية ومساهمتها في تطوير وتنمية المدن"، أن التكلفة المالية للمشروع بلغت 75 مليار ريال، مبينًا عدم وجود أي نزع للملكيات داخل المشروع.
وأوضح "السليم" أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة، بأن يكون مشروع وسط جدة على نمط منطقة البلد التاريخية، مشيرًا إلى أن الرؤية التخطيطية لمشروع وسط جدة تعتمد على الهوية الحضارية لوسط البلد؛ إذ تم استقطاب تصاميم جميلة ومختلفة من خارج السعودية؛ كون مدينة جدة تعد بوابة الحرمين الشريفين، ورؤية 2030 تستهدف أن يصل عدد زوارها إلى أكثر من 30 مليون زائر في السنة.
وأفاد بأن التحدي كيف تعطي جدة منظرًا حضاريًّا للعالم، يكون عنصرًا مستوحى من وسط البلد الذي تبلغ مساحته 800 ألف متر مربع، ويحمل تاريخًا جميلاً وإرثًا حضاريًّا. مشيرًا إلى أن المشروع يتميز بواجهة بحرية ضخمة، تضم معالم رئيسية، منها استاد رياضي، ودار أوبرا، ومتحف.. مبينًا أن وسط جدة صُمم لتكون 40% من مساحته عبارة عن حدائق وممشى. ويمرُّ بست مراحل، وتبلغ مساحته 5 ملايين و700 ألف متر مربع. وقد جرى استلام جميع أراضي المشروع.
من جانبه، نوه الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو بما تقدمه القيادة لجعل السعودية بهذا العلو في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا أن زيارته الأولى للمملكة كانت مختلفة؛ لذا يجب أن تتاح الفرصة في السعودية؛ حتى يتمكن الناس من رؤية هذا البلد الجميل وشعبها المضياف.
ولفت "إنزيريلو" إلى أن مدينة الرياض ستكون واحدة من أكثر المدن العظيمة في العالم، وستكون في منتصفها جوهرة الدرعية، التي ستكون الماضي والحاضر والمستقبل.
وقال: "نحن في بوابة الدرعية لدينا قرار منذ 4 سنوات من أجل دعم المنتج المحلي، والاعتماد عليه بالكامل، ومن ثم الذهاب تدريجيًّا للخليج والعالم. أما في جانب التوظيف فنحن نهتم بالمجتمع الداخلي للدرعية الذي يشكل 40% من العاملين في المشروع".
يُذكر أن جلسات المنتدى تتواصل على مدار 5 أيام، من تاريخ 24 إلى 28 سبتمبر الحالي، ويناقش من خلال 10 جلسات حوارية و12 ورشة عمل محاور مهمة عدة، بمشاركة 46 متحدثًا، تتعلق بالمدن السعودية، ومن ذلك التأثير الإيجابي لمبادرات الرؤية على المدن السعودية ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطق ومدن السعودية. كما يمكن متابعة كل ما يتعلق بفعاليات المنتدى والورش المصاحبة له عبر الرابط الآتي: https://www.pdce2022.com/live.htm