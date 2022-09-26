الرئيس التنفيذي لـ"وسط جدة": 75 مليار ريال تكلفة المشروع.. وليس هناك "نزع ملكيات"

وأفاد بأن التحدي كيف تعطي جدة منظرًا حضاريًّا للعالم، يكون عنصرًا مستوحى من وسط البلد الذي تبلغ مساحته 800 ألف متر مربع، ويحمل تاريخًا جميلاً وإرثًا حضاريًّا. مشيرًا إلى أن المشروع يتميز بواجهة بحرية ضخمة، تضم معالم رئيسية، منها استاد رياضي، ودار أوبرا، ومتحف.. مبينًا أن وسط جدة صُمم لتكون 40% من مساحته عبارة عن حدائق وممشى. ويمرُّ بست مراحل، وتبلغ مساحته 5 ملايين و700 ألف متر مربع. وقد جرى استلام جميع أراضي المشروع.