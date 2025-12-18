شاهد.. شلالات الحلق ترسم لوحات فنية ومناظر جمالية بالغاط

شكَّلت الأمطار التي هطلت بغزارة على جبال طويق، وتحديدًا في محيط محافظة الغاط، مناظر طبيعية بديعة، دفعت كثيرين إلى الخروج والاستمتاع بالأجواء والأمطار في تلك المناطق.