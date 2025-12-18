شاهد.. شلالات الحلق ترسم لوحات فنية ومناظر جمالية بالغاط

شكَّلت الأمطار التي هطلت بغزارة على جبال طويق، وتحديدًا في محيط محافظة الغاط، مناظر طبيعية بديعة، دفعت كثيرين إلى الخروج والاستمتاع بالأجواء والأمطار في تلك المناطق.
وتدفقت شلالات "الحلق" من وادي عضيدان بمحافظة الغاط، بفعل الأمطار الغزيرة، مُشكّلة لوحات فنية ومناظر جمالية ساحرة، أسرت القلوب، واستهوت المتنزهين ومحبي البر.
وحظيت تلك المشاهد بمتابعة كثيرين حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالأجهزة الحديثة المتنوّعة.
ودفع هذا المنظر الخلاب المصوّر عبدالعزيز القديري إلى التقاط صورٍ لشلالات الحلق عند تدفُّق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة، وجريانها في الأودية، وخصَّ بتلك المشاهد متابعي "سبق".