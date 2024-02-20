"التويجري": المملكة تتصدر المشهد الإنساني دائمًا وأبدًا وتواصل حراكها المؤثر

وأردف "التويجري": تواصل المملكة بقيادتها الحكيمة دورها الريادي في تقديم العطاء الإنساني لمنكوبي الصراعات المسلحة والأزمات الإنسانية في عدد من دول الوطن العربي وخارجه في أقاليم أخرى؛ حيث أنشأت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يؤدي رسالته على أكمل وجه في إدارة وتنسيق العمل الإغاثي على المستوى العالمي؛ بما يضمن تقديم الدعم للفئات المتضررة من خلال جهوده في تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية والخيرية الخارجية؛ هذه هي السعودية الرائدة في العطاء الإنساني المتدفق والذي تقدمه انطلاقًا من رسالتها الإنسانية دون الارتهان إلى مذهب أو ديانة ولا تَوجه عرقي أو سياسي، وتستمر أياديها ممدودة بالدعم والاستجابة لنصرة العديد من القضايا الإنسانية؛ سائلًا الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.