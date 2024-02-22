"سفير الشباب العربي": يوم التأسيس شاهد لمسيرة وطن عظيم قام على أساس وعقيدة راسخة

ثمّن سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي، محمد بن عايض الهاجري؛ قرار الاحتفاء بيوم التأسيس السعودي الذي يوافق 22 فبراير الجاري؛ تنفيذًا لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ وما يعبّر عنه من دلالات الاعتزاز بالجذور الراسخة للوطن، وبالارتباط الوثيق بين المواطنين والقيادة، وبما أثمرت عنه رحلة التأسيس من نمو وازدهار على مدى ثلاثة قرون.
وأكد "الهاجري" في تصريح صحفي له اليوم أن صدور الأمر الملكي الكريم باعتماد «يوم التأسيس»؛ كل عام الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى العام (1139هـ/1727م) يأتي تأكيدًا لرسوخ هذا الوطن العظيم وتاريخه المجيد المُمتد منذ ثلاثة قرون، ويعكس تلاحم القيادة والشعب، وتاريخ وقصة من الكفاح لبناء الدولة والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات وتجاوز الصعوبات.
وأشار إلى أن من أهم أهداف هذا الاحتفاء السنوي بيوم التأسيس هو الاعتزاز والفخر بالجذور الراسخة للمملكة العربية السعودية؛ إلى جانب الفخر بالوحدة الوطنية للمملكة التي قام بإرسائها المـلك عبـدالعـزيـز بن عبدالرحمـن الفيصـل آل سـعود طيب الله ثراه والفخر والاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز حتى هـذا العـهـد الميـمون، عهـد مـولاي خـادم الحـرمـين الشـريفين المـلك سلمان بن عبـدالعـزيز آل سعـود أيـده الله، وما وصلنـا إليـه من تنميـة ونهضـة وتقـدم في جميع المجـالات.
واعتبر "الهاجري" أن إحياء ذكرى يوم التأسيس، هو شاهد لمسيرة وطن عظيم قام على أساس وعقيدة راسخة جعلت من المملكة العربية السعودية عنوانًا لأهم ملحمة توحيد ونماء وتكاتف أدت إلى توحيد الثقافة والعلوم وتحقيق التطور والازدهار وتحقيق الاستقرار ووحدة الشعب.
وفي الختـام، دعـا السفير الهاجري المولى عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفـين الملك سلمان بن عـبـدالعـزيـز، وأن يُديـم عليه العـز والخـيـر، ويحفـظ سـنـده وولي عهـده رئيس مجلس الوزراء صاحب السـمو الملكي الأمير محمـد بن سـلمـان بن عبـدالعـزيـز، وأن يجعل بـلادنا سعـيـدة بمناسباتها، مزدهـرة في كـل أعـوامـها، مطمـئنةً بأمـنها وأمانها.