"سفير الشباب العربي": يوم التأسيس شاهد لمسيرة وطن عظيم قام على أساس وعقيدة راسخة

وأكد "الهاجري" في تصريح صحفي له اليوم أن صدور الأمر الملكي الكريم باعتماد «يوم التأسيس»؛ كل عام الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى العام (1139هـ/1727م) يأتي تأكيدًا لرسوخ هذا الوطن العظيم وتاريخه المجيد المُمتد منذ ثلاثة قرون، ويعكس تلاحم القيادة والشعب، وتاريخ وقصة من الكفاح لبناء الدولة والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات وتجاوز الصعوبات.