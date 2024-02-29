"الهودج" ونقل العروس بداخله.. مشاهد حيّة من جادة الإبل بحائل

يُجسد كل عصر في جادة حائل للإبل، طقوس العرس قديماً،حيث استمتع زوار بيت شَعر مكتمل النمط التراثي، بأهازيج النساء وسط البيت قبيل وصول العروس، بالهودج الذي تحمله الركوب او الظعينة.