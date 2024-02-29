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"الهودج" ونقل العروس بداخله.. مشاهد حيّة من جادة الإبل بحائل

لتعريف الجيل الحالي بطقوس الزواج قديماً.. وسط تفاعل كبير
"الهودج" ونقل العروس بداخله.. مشاهد حيّة من جادة الإبل بحائل

يُجسد كل عصر في جادة حائل للإبل، طقوس العرس قديماً،حيث استمتع زوار بيت شَعر مكتمل النمط التراثي، بأهازيج النساء وسط البيت قبيل وصول العروس، بالهودج الذي تحمله الركوب او الظعينة.

ويأتي تعريف الجيل الحالي بطقوس الزواج قديماً من أهداف القرية التراثية بالجادة.

وتفاعل الزوار من البنات مع الشرح من إحدى الحرفيات عن "الهودج" وذلك عن كيفية استخدامه، وصناعته، ومكوناته.

والهودج يستخدم لنقل الأشخاص المُحتفى بهم أو كبار السن ويسميه البعض بالمِقْصَر.

وعرّفت الحرفيات زوار الجادة على طريقة صنعه وكم المدة التي تقضيها النساء في تصنيعه ثم تجهيزه.

الهودج
جادة الإبل

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