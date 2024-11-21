4 جولات وبث على الهواء مباشرة.. منافسة طلابية كبرى لحصد لقب "فرسان التعليم 3"

وأشار إلى أن البرنامج يحظى بمتابعةٍ واهتمامٍ من أمراء المناطق ومديري التعليم، وبمشاركة فاعلة من أولياء الأمور، وهو تأكيد على الدور الحيوي الذي يؤديه البرنامج في إبراز القوة العلمية والمعرفية والمهارية والثقافية لدى طلاب المملكة، وتعزيز وعيهم برؤية السعودية 2030، وطموحاتها ومشاريعها الاستراتيجية، من خلال جولات البرنامج وفقراته المتنوعة.