الجمعية الطبية البيطرية السعودية تنظم مؤتمرها العلمي الأول

من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على آخر المستجدات في الحقل البيطري في ظل جائحة كورونا، والنهوض بواقع الثروة الحيوانية بالمملكة العربية السعودية من خلال التركيز على البحث العلمي في إيجاد الحلول المناسبة للمكافحة والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وهدر وفقد الغذاء.