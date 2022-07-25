الجمعية الطبية البيطرية السعودية تنظم مؤتمرها العلمي الأول

تنظم الجمعية الطبية البيطرية السعودية في جامعة الملك فيصل، مؤتمرها العلمي الأول، بعنوان: "آفاق الطب البيطري في المملكة العربية السعودية - التحديات والفرص"، في مقر الجامعة.
يأتي ذلك تحت رعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، في الفترة 15-17 ربيع الأول 1444 هـ، الموافق 11-13 أكتوبر 2022م،.
وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي: إن هذا المؤتمر يأتي تحقيقًا لهوية الجامعة المؤسسية ومساهمتها العلمية والبحثية في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030، شاكرًا لسمو المحافظ تفضله برعاية هذا المؤتمر الدولي النوعي.
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على آخر المستجدات في الحقل البيطري في ظل جائحة كورونا، والنهوض بواقع الثروة الحيوانية بالمملكة العربية السعودية من خلال التركيز على البحث العلمي في إيجاد الحلول المناسبة للمكافحة والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وهدر وفقد الغذاء.
وكذا تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتدريب مع المؤسسات العلمية والبحثية داخل وخارج المملكة في مجال الطب البيطري وسلامة الغذاء.