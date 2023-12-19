استئصال ورم في المرارة الصفراوية بالكبد لمريض بمستشفى الملك سلمان

نجح فريق طبي في مستشفى الملك سلمان، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من التعامل مع حالة طبية نادرة لمريض عانى من وجود ورم في المرارة الصفراوية في منطقة الكبد.
وكان قد أجري الكشف على المريض في عيادة الجراحة العامة، وإجراء مجموعة من الفحوصات المخبرية والإشعاعية المتقدمة؛ كالأشعة المقطعية بالصبغة عالية الجودة متعددة المقاطع.
وتبين وجود ورم في المرارة الصفراوية بالكبد، ليقرر الفريق الجراحي بقيادة استشاري الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس وأورامهما د. سعود بن جديعان، استكشاف كامل المنطقة، بما فيها القناة الصفراوية والغدد اللمفاوية، ليتم بعدها استئصال الورم والمرارة وأحد فصوص الكبد، باستخدام المنظار الجراحي الدقيق.
ونفذت العملية الجراحية بنجاح دون وجود أي مضاعفات، وتمكن المريض من معاودة حياته الطبيعية ولله الحمد.
وكان التحدي خلال الجراحة، أن استئصال الورم تم بمساحة ضيقة جدًا مع أولوية الحفاظ على سلامة الكبد ووظائفه.
يُذكر أن هذا النوع من الجراحات يتطلب وجود تقنيات حديثة، وكوادر طبية متخصصة مؤهلة، تتوفر جميعها في مستشفى الملك سلمان، وفق مستهدفات تجمع الرياض الصحي الأول ورؤيته الصحية.