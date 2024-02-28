"الخطيب" يرحب بإعلان "مجموعة هيلتون" تخطيطها لإنشاء أكثر من 60 فندقًا بالمملكة

ويأتي استقطاب وزارة السياحة للعلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال الفندقة والضيافة "مثل مجموعة فنادق هيلتون"، في ظل التزام المملكة بتطوير القطاع السياحي ليقدم خدمات ذات طراز عالمي، حيث تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة بحلول عام 2030، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، كما تعمل الوزارة من خلال التعاون مع القطاع الخاص على تعزيز البنية التحتية السياحية في المملكة، ومن المتوقع أن يسهم التوسع الكبير الذي تخطط له مجموعة هيلتون في المملكة في توفير فرص مميزة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.