له فوائد عديدة.. "د. بدر بن سعود": "الموارد البشرية" تدرس الآن تطبيق 4 أيام عمل بالأسبوع

وفي مقاله "جدلية الـ"ويكند" الجديد" بصحيفة "الرياض"، يقول "بن سعود": "قبل أيام بدأ مجددًا تداول مقترح تغيير الإجازة الأسبوعية إلى يومي السبت والأحد، وتحديدًا بين السعوديين على منصات السوشيال ميديا والمواقع الإعلامية، وتضمن الاقتراح أن يكون هناك نصف دوام في يوم الجمعة، وبحيث يشمل ذلك موظفي الدولة والقطاع الخاص والطلبة والمعلمين. ونشرت صحيفة "الرياض" استطلاعًا في فبراير من العام الجاري، تناولت فيه تفضيلات الناس لإجازة نهاية الأسبوع، وقد انحاز ما نسبته "48%" من المستطلعين إلى اليومين السابقين، وجاء يوما الجمعة والسبت كخيار ثان وبحوالي "29%"، وأول إجازة في المملكة تم إقرارها في سبعينيات القرن العشرين، وكانت في يومي الخميس والجمعة، واستمرت لقرابة 45 عامًا، قبل أن يتمّ استبدالها في 2013 بالجمعة والسبت، واليوم وبعد أكثر من عشرة أعوام، ربما انتقلت إلى السبت والأحد، لتكون المملكة متصلة بالعالم طوال أيام العمل الخمسة".