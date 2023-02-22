محليات

فعاليات متنوّعة.. "أمانة الرياض" تحدّد عدداً من المواقع لاحتضان احتفالات يوم التأسيس

أنشطة مصاحبة تتمثل في عرض الراوي وخيمة التصوير والحرف اليدوية
أمانة منطقة الرياض

أمانة منطقة الرياض

سبق
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض استعداداتها للاحتفال بيوم التأسيس عبر مجموعة فعاليات ترفيهية وتراثية متنوّعة في 4 مواقع داخل مدينة الرياض خلال اليوم وغداً.

وتشهد الرياض فعاليات الاحتفال خلال الفترة من الرابعة عصراً حتى الـ 12 صباحاً خلال يومَي الأربعاء والخميس في حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، وساحة الاحتفالات البلدية بحديقة الروح، وحديقة السويدي، ومتنزه النخيل.

وحدّدت الأمانة عبر حسابها بتويتر الأنشطة المصاحبة لفعاليات الاحتفالات والمتمثلة في عرض الراوي وخيمة التصوير، الحرف اليدوية والعروض التصويرية، الأسر المنتجة، وتجربة الأزياء التراثية.

أمانة الرياض
الرياض
يوم التأسيس

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