فعاليات متنوّعة.. "أمانة الرياض" تحدّد عدداً من المواقع لاحتضان احتفالات يوم التأسيس

وتشهد الرياض فعاليات الاحتفال خلال الفترة من الرابعة عصراً حتى الـ 12 صباحاً خلال يومَي الأربعاء والخميس في حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، وساحة الاحتفالات البلدية بحديقة الروح، وحديقة السويدي، ومتنزه النخيل.