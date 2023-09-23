خالد بن سلمان: اليوم الوطني قصة مجد وكفاح وبطولات شيّدت لنا وطنًا عظيمًا

وقال: "نستذكر في هذه المناسبة قصة المجد والكفاح والبطولات، التي شيّدت لنا وطنًا عظيمًا، وشهد فيها العالم قصة توحيد راسخة، على يد موحّدها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الذي بنى لنا وطنًا شامخًا نعتز به".