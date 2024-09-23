"إنذار أحمر" لمكة المكرّمة وعسير والباحة.. أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة حتى المساء

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مكة المكرّمة وعسير والباحة، لحالة أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعقَ رعديّة.
وتشمل الحالة التي تستمر حتى العاشرة مساء اليوم، كلاً من: الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد وقلوة في الباحة، والعرضيات وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم بمكة المكرّمة، والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل في عسير.
وتوقّع المركز هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الافقية، وصواعقَ رعديّة، وتساقط بَرَد، وجريان السيول بالمناطق الثلاث.