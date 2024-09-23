"إنذار أحمر" لمكة المكرّمة وعسير والباحة.. أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة حتى المساء

وتشمل الحالة التي تستمر حتى العاشرة مساء اليوم، كلاً من: الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد وقلوة في الباحة، والعرضيات وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم بمكة المكرّمة، والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل في عسير.