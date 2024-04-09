خادم الحرمين الشريفين: أهنئكم بعيد الفطر المبارك ونحمد الله الذي أتم علينا شهر رمضان

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.
وقال خادم الحرمين: نحمد الله الذي أتم علينا شهر #رمضان المبارك، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيده علينا بالخير والمسرات، ونشكر المولى سبحانه أن بلغنا #عيد_الفطر السعيد، الذي تتجسد فيه معاني التواد والتراحم والمحبة والتسامح.
وأضاف: لقد أنعم الله تعالى علينا في بلادنا المملكة العربية السعودية، بنعم كثيرة، منها نعمة اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، وشرف خدمة الحرمين الشـريفين، وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مواصلين نهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ، وأبنائه ملوك هذه البلاد المباركة من بعده.
وأردف: نحمد الله تعالى الذي منّ على ملايين المعتمرين، في شهر رمضان المبارك، بأداء مناسك العمرة بسهولة ويسر بفضل الله، ثم بالجهود المتواصلة التي بذلتها قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن، تسهيلاً لأداء عباداتهم، والقيام بنسكهم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.
وتابع: وإذ نستقبل عيد الفطر المبارك هذا العام، لنؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة، وإنهاء معاناته بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة والعيش بأمان.
وقال خادم الحرمين الشريفين: نرجو الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها، بمنّه وكرمه سبحانه. وكل عام وأنتم بخير.