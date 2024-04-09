خادم الحرمين الشريفين: أهنئكم بعيد الفطر المبارك ونحمد الله الذي أتم علينا شهر رمضان

وأضاف: لقد أنعم الله تعالى علينا في بلادنا المملكة العربية السعودية، بنعم كثيرة، منها نعمة اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، وشرف خدمة الحرمين الشـريفين، وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مواصلين نهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ، وأبنائه ملوك هذه البلاد المباركة من بعده.