5 وزراء يناقشون أثر المحتوى المحلي على الاقتصاد الوطني

وتناول "الجاسر" الإستراتيجيات التي قامت بها الوزارة، سواءً في القطاع الجوي أو البحري أو السككي أو الطرق، مفيدًا بأن الوزارة قامت بما يزيد على نحو 1000 مبادرة، منها 30 مبادرة كبرى، وإحداها مشروع الجسر البري، الذي له تأثير كبير في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويحظى باهتمام كبير ودعم من سمو ولي العهد، مؤكداً أن هذا المشروع يخطو خطوات متقدمة للتنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة، ونستهدف الوصول إلى نسبة وصول المحتوى المحلي تتجاوز 60%.