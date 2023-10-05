فصل التوأم التنزاني.. "الربيعة": بدأنا مرحلة فصل الجهاز التناسلي والبولي الحساسة

وأضاف "الربيعة": الآن بدأت مرحلة حساسة هي فصل الجهاز التناسلي والبولي، لافتًا إلى أن حساسية هذه المرحلة تكمن في أن جدار المثانة البولية غير مكتمل، لذلك تصب على الخارج، كما أن هناك اشتراكًا في الجهاز البولي والتناسلي بين التوأم، بالإضافة إلى ضيق منطقة الحوض بشكل عام.