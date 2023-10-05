فصل التوأم التنزاني.. "الربيعة": بدأنا مرحلة فصل الجهاز التناسلي والبولي الحساسة

أوضح رئيس الفريق الطبي في عملية فصل التوأم السيامي التنزاني، الدكتور عبدالله الربيعة أن المراحل الأربعة الأولى للعملية اكتملت كما خُطط لها بفصل الكبد والأمعاء والاتصال بين الأمعاء الغليظة والجهاز البولي السفلي.
وأضاف "الربيعة": الآن بدأت مرحلة حساسة هي فصل الجهاز التناسلي والبولي، لافتًا إلى أن حساسية هذه المرحلة تكمن في أن جدار المثانة البولية غير مكتمل، لذلك تصب على الخارج، كما أن هناك اشتراكًا في الجهاز البولي والتناسلي بين التوأم، بالإضافة إلى ضيق منطقة الحوض بشكل عام.
وتابع: رغم صعوبة تلك المرحلة، لكن بما شاهدناه في المرحلة الرابعة لدينا ثقة كبيرة في الله أولًا ثم الفريق الطبي بشكل عام، ونتمنى أن تكون هذه هي المنجز الوطني رقم 59.
وتستمر عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.
ووصلت العملية إلى الآن للمرحلة الخامسة، والتي تُعتبر الأكثر حساسية في مراحل العملية.