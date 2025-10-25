الداخلية: 22 ألف مخالف في قبضة الأمن خلال أسبوع.. والسجن 15 عامًا ينتظر المتورطين في "الجريمة الكبرى"

وفي التفاصيل، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 24/ 04/ 1447هـ الموافق 16/ 10/ 2025م إلى 30/ 04/ 1447هـ الموافق 22/ 10/ 2025م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (22613) مخالفًا، منهم (13652) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4394) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(4567) مخالفًا لنظام العمل.