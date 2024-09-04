"الدعيلج" يزور معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 ويطلع على أحدث التقنيات

وتجوَّل والوفد المرافق له، داخل أجنحة المعرض، واطلعوا على ما يضمّه من أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات في مجالات الطيران المدني والعسكري والفضاء، إضافة إلى ما يقدّمه من ابتكارات حديثة وحلول في صناعة الطيران، حيث زار أجنحة عديدٍ من الشركات المشاركة في المعرض؛ منها مجموعة الخطوط السعودية، وشركة "SAMI" المتخصّصة في قطاع الصناعات الدفاعية على مستوى المملكة، والقوات الجوية الملكية السعودية، وشركة الصناعات الجوية الكورية، وشركة "بوينغ"، وشركة "كوماك"، مستمعاً إلى شرح عمّا تقدّمه من تقنيات حديثة في مجال الطيران المدني، إلى جانب أحدث الحلول في مجالي صيانة وإصلاح الطائرات والتدريب المتقدّم، وأحدث الأنظمة والمنتجات الدفاعية.