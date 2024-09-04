"الدعيلج" يزور معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 ويطلع على أحدث التقنيات

زار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج؛ يرافقه نائب قائد القوات الجوية اللواء طيّار ركن طلال بن سليمان الغامدي؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني؛ أمس، معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى، الذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري بمطار العلمين الدولي.
وتجوَّل والوفد المرافق له، داخل أجنحة المعرض، واطلعوا على ما يضمّه من أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات في مجالات الطيران المدني والعسكري والفضاء، إضافة إلى ما يقدّمه من ابتكارات حديثة وحلول في صناعة الطيران، حيث زار أجنحة عديدٍ من الشركات المشاركة في المعرض؛ منها مجموعة الخطوط السعودية، وشركة "SAMI" المتخصّصة في قطاع الصناعات الدفاعية على مستوى المملكة، والقوات الجوية الملكية السعودية، وشركة الصناعات الجوية الكورية، وشركة "بوينغ"، وشركة "كوماك"، مستمعاً إلى شرح عمّا تقدّمه من تقنيات حديثة في مجال الطيران المدني، إلى جانب أحدث الحلول في مجالي صيانة وإصلاح الطائرات والتدريب المتقدّم، وأحدث الأنظمة والمنتجات الدفاعية.
والتقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني -على هامش زيارته للمعرض-، وزير الطيران المدني المصري الدكتور سامح أحمد الحفني؛ جرى خلاله استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار المتاحة المتعلقة بالنقل الجوي، كما اجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة "أفليس" إدوارد أوبروين؛ جرى خلاله استعراض إستراتيجية الشركة وأهدافها ومجالات تعاونها المستقبلية.
يُذكر أن معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، يشارك فيه أكثر من 100 دولة، وأكثر من 300 شركة وجهة من كبار مُصنّعي الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، وبحضور عديدٍ من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني.