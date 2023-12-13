مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة ستيني مع شلل في الحبال الصوتية وأورام بالحنجرة

الذي قال أن المريض راجع المستشفى وهو يشتكي من وجود بحة في الصوت منذ "8" أشهر، بالإضافة إلى الاختناق والسعال أثناء ابتلاع الطعام أو الشراب، والحاجة إلى أخذ أنفاس متكررة أثناء الحديث، مضيفاً أن الفريق الطبي أخضع المريض لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة أبرزها المنظار الجراحي الذي أظهر وجود شلل في الحبل الصوتي الأيمن، بالإضافة إلى وجود أورام في الحنجرة، فأجريت له صور الأشعة المقطعية للرأس والرقبة، وبعد أخذ عينات من الأوارم وفحصها تبين أنها أورام سرطانية، فتم إخضاعه مجدداً للتصوير بالأشعة لكامل الجسم، وتمت مناقشة الحالة في اجتماع الأورام الذي ضم تخصصات جراحة وأطباء الأورام والعلاج الإشعاعي والأشعة والتحليل النسيجي.