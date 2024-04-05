من الحرم إلى نصف مليار مسلم.. نجاح إيصال "خطبة الجمعة الأخيرة" للعالم بـ14 لغة

وأضاف: أما منصة "مصحف الحرمين" فهي قائمة على تلاوات أئمة الحرمين قديمًا وحديثًا، وتسجيلات تلاوات صلاتي التروايح والقيام، وستضاف، بإذن الله، في التحديثات القادمة تلاوات السنوات الماضية من صلاتي التراويح والقيام، وتوفر هذه المنصات مجموعة واسعة من الخدمات؛ فتوفر "13" خدمة عبر البوابة الإلكترونية، و"4" خدمات في منصة "منارة الحرمين"، و"4" خدمات في "مقرأة الحرمين"، و"13" خدمة في موقع مكتبة الحرم المكي الشريف، و"10" خدمات عبر تطبيق الحرمين الشريفين، وخدمتين في تطبيق مصحف الحرمين الشريفين، بمجموع "46" خدمة رقمية متاحة للمستفيدين، ويُعدّ هذا الرقم في مجموع الخدمات الدينية الرقمية قياسيًّا من جهة عمر الجهاز الديني التخصصي بالحرمين وحداثة إنشائه، ولم تكن هذه الوثبة الكبيرة والقفزة النوعية الجبَّارة، بعد توفيق الله، إلا بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه الجهاز من لدن خادم الحرمين الشريفين، وارتباطه المباشر به، أيده الله، ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد، حفظه الله، بكل ما يهمّ الشأن الديني بالحرمين الشريفين، وخدمة وإثراء قاصديهما؛ لإنجاح تجربتهم الدينية، بالمعايير العالمية الحديثة.