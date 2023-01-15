ابتلعتها بالخطأ.. تدخل منظاري ينقذ مريضة في بريدة من إبرة خياطة!

وذكر تجمع القصيم الصحي، أن تخصصي بريدة استقبل الحالة المرضية التي كانت محولة من أحد المستشفيات نتيجة لشدة معاناتها من آلام في منطقة البطن لوجود الإبرة بداخلها، موضحاً أنه من خلال الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية التي أجريت للمريضة تبين وجود ثقب في جدار معدة المريضة ناجم عن انغراس الإبرة فيها، ما يستدعي سرعة استخراجها لعدم تضرر المعدة بشكل أكبر.